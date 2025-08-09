Bakanlık duyurdu: 385 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl 732 bin 416 gıda denetimi yaparken, incelemeler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 1 milyar 524 milyon lira ceza verdi.

Bakanlık "güvenilir gıda" konusunda tüketici nezdinde farkındalığı artırırken, ülke genelindeki gıda denetimlerini de sürdürüyor.

Bakanlıkça ocak-temmuzda yapılan 732 bin 416 gıda kontrolünde, işletmelere 17 bin 223 adet idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 1 milyar 524 milyon 236 bin 938 lira idari para cezası kesildi ve 385 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

DOMUZ VE TEK TIRNAKLI ETİ BULUNDU

Denetimler sonucunda, et ve et ürünlerinde "domuz" ve "tek tırnaklı eti", baharatlar, bitkisel yağlar ve soslarda "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya", çikolata, bitki çayı, takviye edici gıdalar, enerji içecekleri ve alkolsüz içeceklerde "ilaç etken maddesi", süt ürünlerinde mantar ve maya gelişimini önlemek için kullanılan "natamisin" maddesi tespit edildi.

GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ

"Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi" başlığı altında bitkisel yağlarda "tohum yağları karıştırılması", "yağ oranının düşük olması", "yer fıstığı, farklı bitkisel yağ, yabancı madde ve nişasta tespitleri" ile "daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması" gibi uygunsuzluklar öne çıktı. Et ürünlerinde "deri dokusu", "kanatlı eti" ve "sakatat", baharatlarda "domates" ve "gıda boyası" tespit edildi.

"Ürünün temel özelliğini etkileyen içerik eksiklikleri" kapsamında da takviye edici gıdalarda "beyan edilen etken maddenin tespit edilmemesi", süt ve süt ürünlerinde "yağ oranının düşük olması" gibi uygunsuzluklar bulundu.