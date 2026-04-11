Bakanlık duyurdu: 446 kilo uyuşturucu madde bulundu
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Van ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarda 446 kilogram uyuşturucu bulunduğunu belirtti. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Söz konusu operasyonlarda 422 kilogram skunk, 14 kilogram metamfetamin ve 10 kilogram esrar olmak üzere toplam 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van ve Hakkari’de Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 446 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 11, 2026
