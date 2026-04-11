Bakanlık duyurdu: 446 kilo uyuşturucu madde bulundu

Van ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarda 446 kilogram uyuşturucu madde bulundu, 8 kişi ise gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Van ve Hakkari’de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Söz konusu operasyonlarda 422 kilogram skunk, 14 kilogram metamfetamin ve 10 kilogram esrar olmak üzere toplam 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.