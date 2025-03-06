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Bakanlık duyurdu: 5 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Buna göre, Multipl miyelom, Lenfoma, Kronik miyeloid lösemi ve Akut lenfoblastik lösemi ilaçları SGK kapsamında alındı.

Sağlık
  • 06.03.2025 10:16
  • Giriş: 06.03.2025 10:16
  • Güncelleme: 06.03.2025 10:21
Bakanlık duyurdu: 5 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı kanser ilaçlarının geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesiyle söz konusu ilaçların geri ödeme listesine alındığını belirtti.

Buna göre, Multipl miyelom, Lenfoma, Kronik miyeloid lösemi ve Akut lenfoblastik lösemi ilaçları SGK kapsamında alındı.

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