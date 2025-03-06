Bakanlık duyurdu: 5 kanser ilacı geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Buna göre, Multipl miyelom, Lenfoma, Kronik miyeloid lösemi ve Akut lenfoblastik lösemi ilaçları SGK kapsamında alındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık" dedi.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı kanser ilaçlarının geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlemesiyle söz konusu ilaçların geri ödeme listesine alındığını belirtti.
Buna göre, Multipl miyelom, Lenfoma, Kronik miyeloid lösemi ve Akut lenfoblastik lösemi ilaçları SGK kapsamında alındı.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık.💊— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 6, 2025
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. pic.twitter.com/QS7g9GoGbC