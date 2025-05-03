Bakanlık duyurdu: 991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapıldı

2. dönem hakim ve savcı yardımcılarının atama süreci tamamlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapıldı.

Güvenlik ve arşiv araştırmaları ile askerlik görevleri nedeniyle atama işlemleri henüz tamamlanamayan adayların süreçleri ise devam ediyor.

13-15 MAYIS'TA GÖREVE BAŞLAYACAKLAR

Adli yargı hakim ve savcı yardımcısı olarak, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan 850 adaydan 842'si atandı. Bunların 774'ü açıktan, 68'i ise naklen göreve yerleştirildi.

Avukatlıktan adli yargı hakim ve savcı yardımcılığına geçişte ise sınavı kazanan 100 adaydan 99'unun ataması tamamlandı.

İdari yargı hakim yardımcılığında da sınavda başarı gösteren 50 adayın tamamı atandı. Bu adaylardan 46'sı açıktan, 4'ü naklen görevlendirildi.

Ataması yapılanlar, görevlerine 13-15 Mayıs'ta başlayacak. Başlayış işlemleri, Ankara Adliyesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.