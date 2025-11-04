Bakanlık duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."
Sonuçlara e-Devlet'ten bakılabiliyor.