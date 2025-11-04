Giriş / Abone Ol
Bakanlık duyurdu: Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiğini bildirdi.

  • 04.11.2025 20:31
  • Giriş: 04.11.2025 20:31
  • Güncelleme: 04.11.2025 20:36
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bak, burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerektiğini bildirdi.

Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

Sonuçlara e-Devlet'ten bakılabiliyor.

