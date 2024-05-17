Bakanlık duyurdu: Çin menşeli granit ithalatına önlem uygulanması sürecek

Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çin menşeli granite uygulanan dampinge karşı önlemin ton başına 174 dolar olarak devam etmesine karar verildi. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Güncel 17.05.2024 09:37 Giriş: 17.05.2024 09:37

Güncelleme: 17.05.2024 09:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA