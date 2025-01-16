Bakanlık duyurdu: Güran ailesinden bazı çocuklar için tedbir kararı alındı

Narin Güran cinayetinin ardından Tavşantepe köyünde Güran ailesinden tespit edilen 50 civarında çocuğun bir kısmı için mahkemeden tedbir kararı alındığı ortaya çıktı.

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerini dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, Bakanlık olarak takip ettikleri ve gündeme çok sık gelen Narin Güran ile Sıla bebek hakkındaki davalara ilişkin bilgiler aktardı.

Tkirdağ'da istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebek davası hakkında konuşan Toy, şunları söyldi:

"Bakanlık olarak annenin ihmal yoluyla değil, doğrudan bu suçu işlemiş olduğu kanaatinde olduğumuz için annenin 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talebinde bulunduk. Annenin süreçten haberdar olduğu, basit bir ihmal olmadığı çok göze çarpıyor. Suça sürüklenen çocukların üvey babaannesi bu davada herhangi bir sıfatla bulunmuyor. Bu çocukların bakımını üstlenen kişi olarak geçiyor ama süreçten hiç haberinin olmadığını söylüyor. Bakanlık olarak bu kişi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Yine çocukların babaları ile ilgili de suç duyurusunda bulunduk. Annenin ihmali ötesinde bir durumun olduğu, biliyor ama çocuğu yine oraya bırakmaya devam ediyor, gibi bir tablo var."

Komisyon Başkanı Aydoğdu, Toy'un sunumunda kullandığı "Bakanlığımızın çocuğun hakkını savunduğu davalarda" ifadesine dikkati çekerek, "Bu hükmü, çocuğun hakkını Bakanlığın savunması değil de kanunun savunması haline getirecek bir yasal düzenleme için teklifinizi bekliyorum. Türkiye'deki pek çok davadan haberdar olamıyorsunuz, giremiyorsunuz. Yasayla savunur hale getirebilmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜRAN AİLESİNDEN 50 KÜSUR ÇOCUK TESPİT ETTİK"

Bakanlık yetkilileri, sunumlarının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Toy, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın, Narin Güran'ın yaşadığı köyde 50 çocuğa nasıl bir destek sağlandığına dair sorusunu yanıtladı.

Tavşantepe Köyü'nde 158 çocuk tespit ettiklerini belirten Toy, "Güran ailesinden 50 küsur çocuk tespit ettik. Bir kısmı için mahkemeden tedbir kararları aldık" dedi.

Toy, Bakanlık personelinin köydeki çocuklara yönelik tedbirleri uyguladıklarını da anlattı.