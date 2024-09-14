Bakanlık duyurdu: IBAN'la ödemelere 250 milyon TL'lik ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden tahsilat yaparak vergi kaçıran 250 mükellefe yönelik incelemede, ilk aşamada 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığını tespit etti ve bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası uyguladı.

Bakanlıktan edinlen bilgiye göre, Vergi Denetim Kurulu tarafından vergi kaçırmak maksadıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen mükellefler nezdinde yürütülen incelemeler sürüyor.

Özellikle "POS çalışmıyor" gibi bahanelerle alacaklarını banka hesapları üzerinden tahsil etmek isteyen mükellefler takipte tutuluyor.

Bu kapsamda elde edilen ilk verilere göre, 1,5 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı belirlendi. Bakanlıkça, bu tutar üzerinden 250 milyon lira vergi cezası kesildi.

LÜKS RESTORAN ZİNCİRİ DE VAR, DEĞERLİ TAŞ FİRMASI DA

IBAN'a yönlendirilerek kayıt dışı bırakılan kazançların farklı sektörlere ait işletmelere ait olduğu tespit edildi. Örneğin, üç büyük ilde şubesi olan lüks bir restoran zinciri, değerli taş ve kuyumculuk alanında faaliyette bulunan bir markanın şubesi, büyük bir yedek parça alım satım işletmesi, düğün-organizasyon işletmeleri, sosyal medya fenomenleri, sanal pazar işletmeleri ile gayrimenkul ve araç alım-satımı yapan gerçek kişiler bu kapsamda dikkati çekti.

İnceleme sürecinde, bazı para transferlerinin kripto para aracı kuruluşları, ödeme hizmeti sunan kuruluşlar, sermaye piyasası aracı kurumları ve yatırım hesaplarından gelen paralardan kaynaklandığı da saptandı. Ayrıca, şans oyunu bayilerine yapılan transferlerin ve eş ile akrabalar tarafından yapılan transferlerin de bulunduğu görüldü.