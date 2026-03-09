Bakanlık duyurdu: Ortadoğu uçuşları 13 Mart’a kadar iptal edildi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki güvenlik risklerinin artması üzerine Türkiye merkezli havayolu şirketleri bazı Ortadoğu seferlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan son değerlendirmeler sonucunda bu kararın süresinin uzatıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ortadoğu’daki hava sahası durumunun yakından takip edildiğini belirterek, birçok ülkede uçuşlara yönelik kısıtlamaların sürdüğünü ifade etti.

Mevcut NOTAM’lara göre İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahalarının kapalı olduğunu aktaran Uraloğlu; Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan’da kısmi sivil uçuşların sürdüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise hava ulaşımının kontrollü ve sınırlı şekilde devam ettiğini kaydetti.

4 TÜRK HAVAYOLU ŞİRKETİ İPTAL ETTİ

Artan güvenlik riskleri nedeniyle daha önce 9 Mart’a kadar durdurulan bazı uçuşların iptal süresi uzatıldı. Buna göre Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus Airlines ve SunExpress tarafından Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferleri 13 Mart 2026 gün sonuna kadar iptal edildi.

Pegasus’un İran uçuşlarını 12 Mart’a kadar planlamadan çıkardığı, Türk Hava Yolları’nın ise İran seferlerini 20 Mart’a kadar askıya aldığı bildirildi.

Öte yandan Körfez hattındaki bazı uçuşlar da geçici olarak durduruldu.

Doha, Dubai, Kuveyt City, Manama, Abu Dabi ve Dammam seferlerinin de 13 Mart gün sonuna kadar iptal edildiği açıklandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait iki uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklediğini, Tailwind Havayolları’nın Irak merkezli bir şirkete kiraladığı bir uçağın ise Irak’ta bulunduğunu belirterek gelişmelerin ilgili kurumlar tarafından koordineli şekilde takip edildiğini ifade etti.