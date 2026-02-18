Bakanlık duyurdu: Riskli bazı bıçakların satış reklamları durduruldu

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, kamu güvenliği açısından riskli bıçakların satış reklamlarına durdurma ve 7,6 milyon TL idari para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Reklam Kurulu'nun 366 sayılı toplantısının 12 Şubat'ta gerçekleştirildiği belirtilerek, "Söz konusu toplantıda özellikle toplumsal olaylarda artan bıçak kullanımına bağlı olarak e-ticaret platformlarında yer alan bıçak tanıtımları ve yasa dışı bahis ile kumar reklamları ana gündem maddeleri olarak görüşülmüştür. Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığı ise yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı olmuştur. Söz konusu hesaplar hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Ayrıca, bu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

7 E-TİCARET PLATFORMU'NA CEZA

Kurul tarafından yapılan resen inceleme sonucunda; ülke içerisinde bulundurulması ve hatta üretimi yasak olan ya da taşınması belirli kurallara tabi bulunan bıçakların e-ticaret platformları aracılığıyla kolaylıkla temin edilebildiğinin tespit edildiği kaydedilerek, "Satış ve tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik kurallarının gözetilmediği, söz konusu tanıtımların kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek içerik ve sunumlar barındırdığı ve kamu düzenini bozabilecek davranışları teşvik edebilecek nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, anılan tanıtımlara ilişkin olarak 7 e-ticaret platformu hakkında durdurma cezaları ile birlikte toplamda 7 milyon 585 bin 942 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi, toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.