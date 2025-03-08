Bakanlık duyurdu: Site yönetimlerinde yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yeni mevzuatla site yönetimleri Bakanlık tarafından yetkilendirilen şirketlere devredilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'ndaki Tesis Yönetim Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliğinde sona gelindi.

ŞİRKETLER, BAKANLIKÇA BELGELENDİRİLECEK

Yeni düzenlemeyle konut ve konutla birlikte ticari alanı olan binaların/sitelerin yönetiminde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.

Mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra kat malikleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse, bu işleri sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.

Bakanlıkça yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara rutin olarak sundukları hizmetlerin yanı sıra otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak kullanılmasını ve işletilmesini sağlayacak.

Şirketler ayrıca kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini, enerji verimliliği ve evsel atık yönetiminin düzenlenmesini takip edecek, noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak ve site yönetimlerinin yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.

HARCAMALAR BAKANLIK TARAFINDAN DENETLENECEK

Söz konusu şirketlerin yönetim hizmeti verdikleri binalardaki faaliyetleri ve yapılan harcamaları yine Bakanlıkça yetkilendirilecek bağımsız denetim şirketleri gerçekleştirecek.

Bu denetimlerin yılda en az bir kez yapılması zorunlu olacak.

Kat maliklerinin iskan ettikleri yapıların yönetimine dair bilgi ve belgelere sistem üzerinden şeffaf bir şekilde erişimi için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup ortak kullanıma açılacak.