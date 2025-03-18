Bakanlık eleştirisine jet hızıyla müfettiş!

Meslek örgütlerinin eziyet yönetmeliği olarak nitelediği ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile sağlıkta yaşanan sorunları sosyal medya hesabı X üzerinden dile getiren Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No’lu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan hakkında Sağlık Bakanlığı jet hızıyla müfettiş görevlendirdi.

Bu duruma tepki gösteren Eryazğan "Bakanlık çözüm noktasında değil. Her zamanki gibi korkutma, yıldırma ve bastırma peşinde. Baskı ve yıldırmalar sonuç vermeyecek" dedi.

Bakanlık müfettişinin Dr. Eryazğan’a X hesabından sağlık sistemini eleştiren paylaşımları sorduğu ortaya çıktı.

KAMUOYUNU YANILTMAYMIŞ

Aralık ve ocak aylarında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar üzerine müfettiş görevlindirildiğini anlatan Eryazğan, şunları söyledi: ‘‘Müfettiş bilgi edinme noktasında beni davet ettiğini söyledi. Yeni sistemde aile hekimlerinin hastaları için hastanelerden randevu almasını eleştirdiğim, aile hekiminin uygun görmesi durumunda sevk yapacağını ve randevu ayarlama işinin bakanlığın sorumluluğunda olduğunu beirttiğim tweetim soruldu. Ayrıca yine sosyal medya hesabından yazdığım Türksat şirketinin Sağlık Bakanlığı’ndan son 10 yılda kaç ihale aldığı ve ne işler yaptığının araştırılması ve bu şirketin yönetim kurulunda Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin olduğuna dair ifadelerim soruldu. Bir diğeri yeni aile hekimliği yönetmeliğindeki güzellemelerle ilgili yapılan açıklamalara karşın yazdığım aile hekimliğindeki sorunlara ilişkin tweetim idi. Söz konusu suçlamaların ‘kamuoyunu yanıltma, yanlış bilgiyi yayma, yanlış yönlendirici bilgi’ olduğu söylendi.’’

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No’lu Şube Başkanı

Sağlık Bakanlığı’nın hakkında müfettiş görevlendirmesine şaşırmadığını anlatan Eryazğan, şöyle devam etti: ‘‘Bakanlık jet hızında müfettişi görevlendirmiş. Keşke 15 yılda kronikleşmiş sorunların çözümü içinde böyle bir hız gösterseydi. Çözüm noktasında değiller. Her zaman bir korkutma, yıldırma bastırma peşinde. Daha fazla eleştiri yapılmasın, herşey olduğunca kabul edilsin, bütün yanlışlar görmezden gelinsin diye baskı yapmak için bunlar yapılıyor. Baskı ve yıldırmalar sonuç vermeyecek. Eleştiri ve sorunların düzeltilmesi noktasındaki söylem hakkımız mevcut. Bunu baskıyla, müfettiiş göndererek ceza ile tehdit ile sonlandıramazlar. Bunu bilsinler.’’