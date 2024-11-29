Bakanlık eliyle gerici kuşatma

POLİTİKA SERVİSİ

Ülkeyi her alanda gericilik kuşatması altına alan iktidarın son hamlesi kreşler oldu. Belediyeye bağlı kreşleri kapatmak için harekete geçen iktidar, bir yandan CHP’li belediyelere iş yaptırmamak üzere çabalarken diğer yandan da Milli Eğitim Bakanlığı eliyle rejimin ihtiyaç duyduğu gerici dönüşümü tamamlamanın derdinde.

Belediyelerin açtığı kreşlerden parası özel kreşlere yetmeyen on binlerce aile yararlanıyor. Halkçı politikalara göz diken iktidar, belediye kreşlerini kapatarak halkı tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakmak istiyor. Bu hamle aynı zamanda kadını, iş yaşamı ve sosyal hayattan koparmanın da bir parçası.

Kreşlerin kapatılması talimatının yankıları sürerken kreşlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gönderilen yazıda belediyelere bağlı anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının bildirilmesi istendi. Açıklamada, 'anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının ekte gönderilen tabloya eksiksiz bir şekilde işlenerek dün saat 15.00'e kadar excel ortamında' bildirilmesi talep edildi.

200’E KADAR HEDEF KOYDUK

Karar, kamuoyunda yoğun tepkilere neden olurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kreş ziyaretini sürdürdü. Velilerle de buluşan İmamoğlu, şimdiye kadar 105 tane kreş açtıklarını, 33 kreşin daha yapımının devam ettiğini, hedefinin 200 olduğunu söyledi. “Eyüpsultan Yuvamız İstanbul” kreşini ziyaret eden İmamoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in “Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı” sözlerine de yanıt verdi. İmamoğlu, “Pat diye profesör, pat diye rektör oldu. Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Kararnameyle 48 günlük profesör rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar kararname çocukları” dedi.

İmamoğlu şunları söyledi: “Biz olabildiğinde çocuklarımızı geleceğe mutlu hazırlamalıyız. Bunun bir aşaması da sizlerin hayata yapacakları planların önündeki engeller kalksın çocukları da iyi yetişsin, baktığımız pencere bu. 105 tane böyle yapımızın olması gurur verici. 33 tane de yapılıyor şu an, yapımı devam ediyor. 200’e kadar hedef koydum, gücümüz yettikçe. Bizim gibi ilçe belediyelerimiz de yoğun bir biçimde bu katkı sunuyorlar. Eyüpsultan Belediyemizin de kendi kreş yapımları başladı. Olabildiğince yaygınlaşsın istiyoruz. İstiyoruz ki olabildiğinde yaygınlaşsın ve insanlarımız çocuklarını kreşe verebilsinler. Kolay değil bugünkü koşullarda. Tek şey istiyoruz çocuklarımız yarın bu ülkeye çok faydalı insanlar olsunlar.”

Ziyaret esnasında veliler de söz aldı. Bir veli, “Bazı yayın organlarında kapatılacak diye haberler geçiyor. Milli Eğitim'e aktarılacak vesaire” dedi. Bir anne ise “Allah korusun. Allah göstermesin. Biz çok memnunuz” diye konuştu.

TARİKATLARIN ÖNÜ AÇILIYOR

Öğrenci Veli Derneği de belediye kreşlerinin kapatılması kararına tepki gösterdi. Öğrenci Veli Derneği, söz konusu kararın siyasi bir hamle olduğunu ve çocukların eğitim hakkını tehlikeye attığını vurguladı. Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, Diyanet’e bağlı 4-6 yaş Kuran kurslarının ve dernek, vakıf adıyla tarikatların açtığı yerlerin oranının yüzde 6,3’e ulaştığını belirterek, “Okul öncesi yaş dilimi soyut bilgiye çocukların hazır bulunuşluğu olduğu bir dönem değildir ve yapılan laik, bilimsel, karma eğitim hakkı, çocuk hakkı ihlalidir. Ayrıca okul öncesi eğitim, özel kurumlarda yüz binlerce liraya satılıyorken, kamu okullarında da binlerce lira iken 4-6 yaş Kuran kurslarında çocukların kaydı ücretsiz yapılmakta ve her öğrenci için maddi destek verilebilmektedir. Bu kaynaklar da hepimizin, biz velilerin vergileri üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı protokolü üzerinden karşılanmaktadır. Bu aynı zamanda çocuklarımız ve biz veliler arasında yaratılan ayrımcılıktır. Okul öncesi eğitim tüm çocuklar için parasız ve zorunlu olmalı okul öncesi eğitim için acilen yeterli bütçe ayrılmalıdır” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şu açıklamayı yaptı: “Başında tüm kreşleri kapatalım diye yola çıktılar. Şu an tepki görünce yan çizmeye başladılar. Şimdi yok biz öyle demek istemedik filan diyorlar. Yazı da resmen kreşleri açtırmayın. Daha önce açılmış olanları da kapatın diye bir talimat var. Bunu bir eğitim tesisi olarak görmüyoruz. Amacımız hani bir okul işletmek değil. Burası çocuklar için bir bakım ve aktivite merkezi bizim işlettiklerimiz. O şekilde işletmeye ve yenilerini de açmaya devam edeceğiz.”