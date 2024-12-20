Bakanlık eliyle gericilik dayatması

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) eliyle okullarda dinci vakıflar adeta at koştururken okullara gönderilen resmi yazılarla gerici dayatmalar yapılıyor. Bunun son örneği de yüz yılı aşkın süredir ülkede kutlamaları yapılan yılbaşı etkinliklerinin ‘geleneklerimize aykırı’ denilerek yasaklanması oldu.

AKP iktidarının toplumu kendi gibi inşa etme isteği sürerken okullara gönderilen gerici yazılar MEB’in, tarikat ve cemaatlerin etkisi altında olduğunun göstergesi niteliğinde. Alınan bu kararlarla adeta nabız yoklayan iktidar, halkın tepkisini çektiği anda ise geri adım atmaktan da çekinmiyor. Ancak Saray’ın her geri adımında ise bir başka yeni karar okullara gönderiliyor.

İstanbul Ataşehir ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okullardaki yılbaşı etkinliklerini yasakladı. Okullara gönderilen yazılarda, yılbaşı etkinliklerinin “kültür, gelenek ve inançlara uymadığı” savunuldu. Söz konusu yazıda, öğrencilerin “milli manevi kültür değerlerine uygun etkinliklere” yönlendirilmesi gerektiği işaret edildi. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda “Okullarımızda yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüz, geleneklerimiz ve inancımıza uymayan etkinliklerin ve okul - sınıf süslemelerinin yapılmaması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini, ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin milli manevi kültür değerlerine uygun etkinliklerin tercih edilmesi önem arz etmektedir” denildi. Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen bir diğer yazıda ise yasak kararının “çocukların kendi değerleriyle barışık bireyler olarak yetişmesi” için alındığı ileri sürüldü.

İLK GERİCİ KARAR DEĞİL

Ancak İstanbul’da okullara gönderilen yazılar ilk değil. Hatay’da Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12 Aralık’ta taşımalı eğitim kapsamındaki kız çocuklarının ‘ön koltuğa oturtulmaması’na yönelik gönderilen yazı tepkilerin geri çekildi. MEB’in ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlükleri (MEM) tarafından sayısız gerici hamle atıldı. Bunların bir kısmı şu şekilde:

Ankara Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıyla Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde öğrenci ve velilerin “moral motivasyon duasına” çağrılması istendi. Mamak Merkez Camii’nde ÇEDES kapsamında düzenlenen “etkinliğe” öğrenci ve velilerin teşvik edilmesi talep edildi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Aileleriyle birlikte çocuklar camide 2024” adlı akşam namazı etkinliğinin afişinin 50. Yıl İzzet Baysal İlk ve Ortaokulu velilerin bulunduğu okul WhatsApp gruplarına atıldı. Aynı okulun 20 Eylül’de “Mevlid-i Nebi Haftası” ve “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kapsamında öğrencileri sabah namazına götürdüğü öğrenildi.

Eylül ayında İstanbul Bakırköy İlçe Milli Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine gönderilen yazıda okul öncesi, sınıf ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne bağlı bir camide seminere katılması istenmişti.

GÖZLERİ MEZUNİYETTE

MEB tarafından okul müdürlüklerine gönderilen yazıyla mezuniyet törenlerine sınırlama getirildi. Yazıda, “mezuniyet etkinlikleri millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere aykırı olmayacak. Törenlerde şatafata izin verilmeyecek. Pedagojik kriterlere uygun kutlamalar düzenlenecek” denilmişti.

KIYAFETLERE KARIŞILDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde haziran ayında düzenlenen Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nin mezuniyet töreninde öğrencilerin “uygunsuz kıyafet” iddiasıyla okula girişine izin verilmemişti. Olayın gündem olması üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girmiş ve öğrencilerin tören alanına girişini sağlanmıştı.

Mersin’de Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda müdür, kılık kıyafet yönetmeliğini gerekçe göstererek bir kadın öğretmene yüksek topuklu ayakkabı ve dizüstü etek giydiği için ‘uyarı’ yazısı yazmıştı. Müdür tarafından tebliğ edilen yazıda etek giyen öğretmen hakkında, “okuldaki uyum ve barış ortamını bozduğu” öne sürülmüştü.

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ATATÜRK’Ü HEDEF ALAN KİŞİLER ÖĞRENCİLERLE

Çanakkale Savaşı üzerinden Atatürk’ü hedef alan, CHP’ye oy veren kişilere hakaret eden ve farklı kişileri hedef gösteren imam ve din hizmetleri uzmanlarının ÇEDES projesi kapsamında okul dışında veya camilerde öğrencilerle buluştuğu öğrenildi. Bu kişilerin sosyal medya hesaplarında, “Çocuklarınızın canını, ırzını, namusunu önemsiyorsanız onları Kemalizm’den uzak tutun”, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas hakkında olumsuz yorum yaptığı ve “CHP’ye oy veren akılsız İzmirli” şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

TÖB-SEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Atatürk’e hakaret eden Cumhuriyet’le kavgası olanların çocuklarımıza vereceği hiçbir değer yoktur. ÇEDES bu haliyle Anayasa’ya, laikliğe ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na aykırıdır. Anayasa’ya aykırı olan bu tarz gerici uygulamalara geçit vermeyeceğiz. İmamların, vaizlerin, manevi danışmanların yeri okul değil camidir. ÇEDES Projesi derhal sonlandırılmalıdır.”