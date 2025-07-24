Bakanlık eliyle MESEM dayatması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuk işçiliğin meşrulaştığı Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) çocukları yönlendirmeye devam ediyor. Araştırmalar 4 gün işyerine, bir gün okula giden çocukların eğitimden koparıldığını ortaya koyarken lise birinci sınıfta, sınıf tekrarı yapan öğrenciler Bakanlık eliyle MESEM’lere yönlendiriliyor.

18 Temmuz’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gönderilen yazıda, devamsızlık dışında sınıfta kalan öğrencilerin MESEM’lere geçmesi durumunda sınıf tekrarı yapmayacağı vurgulandı. Öğrencilerin yönlendirilmesi sınıf tekrarıyla da sınırlı kalmadı. Öğrencilerin MESEM’e geçmesi için yalnızca Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik ve Tarih derslerinden yalnızca ikisinden başarılı olma sı 10’uncu sınıftan devam etmesi için yeterli olacak. Öğrencilerin temmuz ayının son gününe işyeri bularak kadar nakil olmaları gerektiği de belirtildi.

Yazıda ayrıca söz konusu öğrencilerin tespitinin yapılması ve ailelerinin aranarak bilgi verilmesinin ardından MESEM’lere geçmesinin önerilmesi ve bilgilendirme çalışması yapılması gerektiği ifade edildi.

MEB’İN GÖREVİ EĞİTİM POLİTİKALARI GELİŞTİRMEK

Eğitim Sen Yükseköğretim Sekreteri Evrim Gülez, “MESEM’lerdeki bu kadar olumsuzluğa rağmen hâlâ öğrencilerin yönlendiriliyor. Yanlıştan dönmek yerine halkın, ailelerin derin yoksulluğu fırsat bilinerek yanlışta ısrar ediliyor ve çocuklar sermayeye ucuz işgücü olarak sunuluyor” dedi.

Gülez, ‘‘Sınıf tekrarına kalan öğrencilerin herhangi bir destek sunulmadan örgün eğitimin dışına çıkartılarak MESEM’lere yönlendirilmesi eğitimdeki eşitsizlikleri artıracaktır. Sınıf tekrarına kalan öğrencilerin sorunlarını çözmek yerine yeni sorunlar doğuracaktır. MEB’in görevi çocukların mağduriyetlerini fırsata çevirerek ucuz işgücü talebi olan piyasaya yönlendirmek değil, her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun somut çözümler üretmek ve eğitim politikaları geliştirmek olmalıdır. Gençlerin geleceğini ucuz işgücü yaratma uğruna heba etmek yerine, onları topluma katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirmek öncelikli hedef olmalıdır” diye konuştu.