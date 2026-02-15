Bakanlık ‘enflasyona çare’ için market kampanyası istedi

EKONOMİ SERVİSİ

AKP iktidarı yarattığı krizi halkın sırtına yüklerken yurttaşın alım gücü eridi. Ticaret Bakanlığı, çözümü market sahipleriyle görüşmeler yaparak "İndirim ve kampanyaları artırma çağrısı" yapmakta buldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan ayının yaklaşmasıyla, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay ulaşmalarını temin etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü" ifadeleri kullanıldı.

ZİNCİR MARKET CEO’LARINA GİTTİLER

Bu çerçevede, gıda toptancı kuruluşları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde, vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada açıkça "Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atıldı" denilerek CEO'lardan kampanya istendiği belirtildi.

Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının, işbirliğinde yapılan denetimlerin sıklaştırılacağı söylenerek "Ramazan ayı boyunca piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.