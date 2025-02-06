Bakanlık, Erdoğan’ın deprem konutu vaadini ‘güncelledi’

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapılması planlanan deprem konutlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 650 bin deprem konutu vaadini güncelledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı verilere göre bakanlık, 2025 yılı sonuna kadar teslimi tamamlanması hedeflenen konut/köy evi /işyeri sayısını 452 bin 983 olarak açıkladı.

Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok! 11 şehirde; 📌174 ayrı alanda 1.900 şantiyede, 📌182 bin mimar, mühendis ve işçimizle bugüne kadar 2️⃣0️⃣1️⃣.5️⃣8️⃣0️⃣ konut ile iş yerimizin anahtarlarını teslim ettik. Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayana dek deprem… pic.twitter.com/EXWiiGccCD

Erdoğan, depremden yaklaşık iki ay sonra (2 Nisan 2023’te) yaptığı konuşmada bir yıl içinde 650 bin konutun inşa edileceğini ve 319 bininin sahiplerine teslim edileceğini söylemişti.

Erdoğan o tarihte yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Dün itibarıyla deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Bunlardan 31 bin 663'ünün de bilfiil temelini attık. Bu sayı günden güne artıyor. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Toplamda inşa edeceğimiz konut sayısı 650 bini bulacaktır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre 24 Ocak itibariyle teslim edilen konut sayısı 201 bin 580 oldu.

Bakanlık 2025 yılının sonuna dek 452 bin 983 konut teslim edileceğini açıkladı.

Bakanlığın açıkladığına göre illere göre teslim edilen, yapımı devam eden konut verileri şu şekilde:

Adana:

6 bin 817 konut ve iş yeri teslim edildi.

11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 522 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Kahramanmaraş:

34 bin 630 konut ve iş yeri teslim edildi.

68 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Osmaniye:

9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Hatay:

46 bin 167 konut ve iş yeri teslim edildi.

133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Malatya:

26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi.

55 bin 496 konut, 10 bin 210 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Elazığ:

8 bin 834 konut ve iş yeri teslim edildi.

10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplamda 13 bin 142 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Diyarbakır:

7 bin 920 konut ve iş yeri teslim edildi.

16 bin 27 konut, 15 iş yeri ve 1.299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Adıyaman:

31 bin 406 konut ve iş yeri teslim edildi.

53 bin 835 konut, 2 bin 850 iş yeri ve 13 bin 158 köy evi olmak üzere toplamda 43 bin 843 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Gaziantep:

22 bin 475 konut ve iş yeri teslim edildi.

23 bin 694 konut, 1.219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Şanlıurfa:

7 bin 513 konut ve iş yeri teslim edildi.

12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplamda 14 bin 735 bağımsız bölüm teslim edilecek.

Kilis:

2 bin 156 konut ve iş yeri teslim edildi.

1858 konut ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 bağımsız bölüm teslim edilecek.