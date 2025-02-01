Bakanlık görevini hatırladı

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına faciasının üzerinden 11 gün geçti ancak sorumluluk sadece belediyeye ve işveren yıkıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın faciadan sonra yaptığı ‘idari tahkikatla ilgili çalışmanın en fazla 10 gün içinde tamamlanacağına’ yönelik sözleri havada kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise 81 il valiliğine acele kodlu turizm işletmelerine ilişkin bir yazı gönderdi. iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulundurmadan, yasal süre içinde Turizm İşletme Belgesi almadan kayıt dışı faaliyette bulunan tüm tesislerin mühürlenmesi istendi.

Ardından Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, yangın faciasından sonra ruhsatı olmayan, iş yeri açma belgesi bulunmayan ve tesislerinde eksiklik saptanan 161 otel, konaklama yeri ve tesisini mühürledi. Yazıyı paylaşan Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan “"Hani bakanlık sütten çıkmış ak kaşıktı? Bu yazı ile tüm denetim sorumluluğunun Turizm Bakanlığı’na ait olduğu itiraf ediliyor. Sizi defalarca uyardık, gerçekler bir gün ortaya çıkar dedik. Sağa sola çamur atacağınıza bu yazıyı 6 ay önce yazsaydınız belki de bu facia hiç yaşanmamış olurdu" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise “Bu yazı bile Bolu’da 78 canımızı yitirdiğimiz yangının sorumluluğunu ekran önünde başkalarına atan Turizm Bakanlığının asli sorumlu ve suçlu olduğunu bildiğini göstermektedir. Ali Yerlikaya 10 gün sonra sorumlular ortaya çıkacak demişti. Hâlâ içi boş iddialarla gündemi oyalamalarının tek sebebi açıkça mertçe suçlu Bakanlıktır diyememelerindendir!” dedi. Öte yandan yangına ilişkin ayrıntılı hasar tespit raporu dün savcılığa sunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

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KÂR HIRSINIZ SON BULSUN!

SOL Parti İl Örgütü de ‘Onlar para sayıyor halk ölüm’ diyerek bugün 15.00’da İzzet Baysal Anıtı önünde toplanıp yürüyüş yapacak. Partiden yapılan açıklamada "Yaşamlarımıza sahip çıkmak için hep beraber mücadeleden başka yol yok. Rant ve talana teslim edilen memleketimizde kâr hırsının insan canının önüne geçtiği bu karanlığa karşı yürüyoruz" denildi.