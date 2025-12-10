Bakanlık harekete geçti: Kağıt torbaya zorlayanlara ceza geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 50 kuruşluk plastik poşet vermek yerine vatandaşı 4 - 20 TL arası kağıt ve bez çanta almaya zorlayan market ve mağazalara para cezası için hazırlık başlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun şikâyetleri ve denetimlerde tespit edilen ihlaller üzerine işletmelere yaptırım uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 50 kuruşluk plastik poşet yerine fiyatı 4 ila 20 TL arasında değişen kağıt, bez veya nonwoven torba satın almaya zorlayan market ve mağaza zincirlerine para cezası uygulanacağını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) ağustos ayında ilgili bakanlıklara gönderdiği uyarı yazısının ardından yapılan denetimlerde, perakendecilerin uyarılara rağmen zorunlu çanta satışını sürdürdüğü tespit edildi. Konu, 12 Kasım'da toplanan Ambalaj Komisyonu’nda da gündeme geldi.

Bakanlık yetkilileri, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın 8. maddesinin 6. fıkrası gereği, vatandaşlara 50 kuruşluk poşet dışında alternatif çanta satışını dayatan işletmelere para cezası uygulanması yönünde hazırlık yapıldığını belirtti.