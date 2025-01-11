Bakanlık hemen pestisit sonuçlarını açıklamalı

Haber Merkezi

Türkiye, Avrupa’ya gıda ihraç eden ülkeler arasında, Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) 2024 verilerine göre, pestisit nedeniyle en çok bildirim alan ikinci ülke oldu. Veriler, pestisit kaynaklı bildirimlerin yaklaşık %57’sinin ciddi riskli nitelendirilerek sınırdan çevrildiğine işaret ediyor. Greenpeace Türkiye’nin, RASFF’den edindiği veriler ışığında Türkiye’nin 2024 pestisit karnesi şöyle şekillendi:

2024’te Avrupa’ya gönderilen gıdalarda tespit edilen pestisit bildirimlerinin başında 167 bildirimle Hindistan yer aldı. Hindistan’ı, 139 bildirimle Türkiye izledi. Türkiye’yi ise Mısır, Pakistan ve Çin takip etti.

Türkiye’nin pestisit kalıntıları nedeniyle aldığı bildirimlerin 98’i risk karar mekanizmasında "ciddi riskli" sınıfında kategorilendirildi. Ciddi riskli bildirimlerden 79’u geri gönderildi. Sınırdan en çok çevrilen ürünlerin başında biber ve limon geldi.

Greenpeace Türkiye Gıda Kampanya Sorumlusu Duygu Kural, pestisitlerin insan sağlığına zarar verdiğini belirterek “Türkiye’nin Avrupa’ya gönderdiği gıdalardaki pestisit analizleri açıklanmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı pestisit analizlerini acilen açıklamalı" dedi.