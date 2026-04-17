Bakanlık ifşa etti: Halka at ve eşek eti yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerine Türkiye genelinde aralıksız devam ediyor. 81 ilde yapılan denetimler, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Söz konusu liste bir kez daha güncellenirken, gıdada bir at ve eşek eti skandalı daha ortaya çıktı.

Bakanlık, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ürünleri "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında 2 farklı liste ile kamuoyu ile paylaşıyor. Söz konusu ürünler ve markaları vatandaşa açıklanıyor.

Bakanlık gıdada hile yapan firmaları ve ürünlerin yer aldığı listeyi bir kez daha güncelledi. 16 Nisan tarihli listede bal, zeytinyağı, pide, kaşar, baharat, tatlı, tereyağı, kebap, köfte ve sucuk gibi ürünler yer aldı.

Listenin en mide bulandıran detayı vatandaşa yine at ve eşek eti yedirilmesi oldu. İzmir'de bulunan bir işletmenin pide harcında 'tek tırnaklı eti' tespit edildi.