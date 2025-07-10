Bakanlık işçiyi değil Hint tekelini mi koruyacak?

Emek Servisi

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Ankara’daki Erkunt Sanayii fabrikasında grev hazırlığında olan işçilere yönelik baskıları Meclis gündemine taşıdı.

Karaca, Türk Metal Sendikası’nın toplu iş sözleşmesi sürecinde tıkanma yaşanması üzerine 18 Temmuz’da greve çıkacağını duyurduğu Mahindra grubuna ait Hint tekeli Erkunt Sanayii’de fabrika yönetiminin grev kararını boşa düşürmeye çalıştığını belirtti.

İşçilerin, “Grevde yer almayacağım” taahhüdü içeren dilekçeleri imzalamaya zorlandığını ifade eden Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, “Kâr rekorları kıran Hint sermayesine bu ülkenin işçilerini ezdirmenize daha ne kadar göz yumacaksınız?​” diye sordu.