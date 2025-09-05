Bakanlık, İstanbul’un en büyük askeri arazilerinden birini yapılaşmaya açtı

HABER MERKEZİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki askeri araziyi rezerv yapı alanı ilan edip yapılaşmaya açmaya karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha önce Bakanlık’ın bu girişimini yargıya taşıdı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi 23 Haziran 2025 tarihinde "Dava konusu işlemlerin iptaline" karar verdi.

Mahkeme kararında, “Revizyon yerine plan değişikliği yapıldığı, 12,5 milyon metrekarelik alanın kentte tampon bölge işlevi gördüğü, askeri yasak bölgenin ‘konut alanı’na çevrilmesiyle yoğunluk ve trafik baskısının artacağı tespit edildi” denildi.

Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bin 249 hektar büyüklüğündeki araziyi yapılaşmaya açabilmek için yeni bir plan hazırladı. Bu planla da iptal edilen planda olduğu gibi askeri alanın yapılaşmaya açılacağı ifade edildi.