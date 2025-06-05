Bakanlık izin vermedi, yargı kararı bozdu

Samsun’da özel Atasam Hastanesi’nde 2020 yılında hekim G.B.’nin Filistinli göçmenin izni olmadan yumurtalıklarını ve rahmini almasına ilişkin Bakanlığın soruşturma izni vermemesine dair mahkemeden karşı karar çıktı.

Heyam Mohammad Yousef A’yesh, Doktor G.B. hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında “Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama” suçunun “Organlarından birinin işlevinin yitirilmesi ve çocuk yapma yeteneklerinin kaybolması” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. G.B. hakkında soruşturma izni talep edilirken Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından hazırlanan raporda A’yesh’in öldüğü iddia edilmiş ve Doktor G.B.’nin kusuru olmadığı ileri sürülerek hakkında soruşturma izni verilmemişti.

Heyam Mohammad Yousef A’yesh

A’yesh’in avukatı Serpil Dönmez’in itirazını değerlendiren mahkeme verdiği kararda, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporunda yer alan tespitlere dikkat çekti. Kararda, “ATK raporunda yer alan tespit ve görüşler ile olayın gerçekleşme şekli dikkate alındığında ön inceleme raporu ve eki belgelerin isnat edilen eylemden dolayı başsavcılıkça soruşturma yapılması gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

Mahkeme 14 Şubat’ta oybirliği ile aldığı kararda, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından soruşturma izni verilmemesi yönündeki kararın kaldırılmasına hükmetti.

A’yesh’ih avukatı Dönmez ise göçmen ayrımcılığıyla mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.