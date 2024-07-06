Bakanlık kaçmasını bekledi

Tüp bebek uzmanı Mustafa Acet, ameliyat etmemesi gereken kadını ameliyat ederek anne olma şansını ortadan kaldırdı. Sağlık Bakanlığı 4 yıl soruşturma izni vermedi, hakkında benzer suç duyuruları olan Acet yurtdışına kaçtı.

M.K. isimli kadın çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine karar verdi. Yaptığı araştırmalar sonucu tüp bebek uzmanı Dr. Mustafa Acet’ten randevu aldı. Acet, M.K.’ye ameliyat olması gerektiğini söyledi ve Oto Jinemet isimli hastanesinde 8 Mart 2018 tarihinde ameliyatı gerçekleştirdi. M.K. yaklaşık üç ay sonra kontrole gittiğinde yine ameliyat oldu.

Bir süre sonra başka bir doktora giderek muayene olan M.K., doğurganlık oranının azaldığını, ameliyatın yapılmaması gerektiğini ve rahminin zarar gördüğünü öğrendi, ardından ameliyatı yapan Mustafa Acet hakkında suç duyurusunda bulundu. Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporlarda Doktor Acet’in kusurlu olduğu ifade edildi ve Acet hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu süreçte Acet’in yurtdışına kaçtığı iddia edilirken Sağlık Bakanlığı yıllar sonra, 5 Şubat 2024’te Acet hakkında soruşturma izni verdi.

10 Haziran 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda yeterli şüphenin oluştuğu” vurgulanarak Acet’in “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan cezalandırılması istendi.

Öte yandan daha önce yayımlanan bir haberde, Mustafa Acet hakkında hatalı ameliyatlar yaptığı iddiasıyla 73 ayrı soruşturma açıldığı belirtilmişti. BirGün’e konuşan M.K.’nin avukatı Benay Çam, “Acet’in ABD’den iadesinin istenmesi için gerekli hukuki işlemleri mahkemeden talep ettik” dedi.