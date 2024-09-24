Bakanlık kalkanlı proje

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AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen Altınordu ilçesinde “Melet Balıkçı Barınağı” projesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘‘ÇED olumlu’’ raporu verdi. Karara itiraz etmeye hazırlanan Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), ‘‘Altınordu Rıhtımı ile Melet Irmağı arasındaki kilometrelerce alanda deniz doldurulacak, bu durum ekolojik sisteme ciddi zarar verecek’’ açıklamasını yaptı.

MA’ya konuşan ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, projenin sadece balıkçı barınağı olmadığını belirterek, bunun Altınordu Rıhtımı ile Melet Irmağı arasındaki kilometrelerce alanda denizi doldurma projesinin bir parçası olduğunu söyledi. Gönül, ‘‘Yine en önemlisi de ‘barınak balıkçılar için yapılıyor’ denilmesine rağmen belediye başkanının söylemlerine göre burası yat limanı ve otel olacak. Buraya marina yapılacağı baştan söylense balıkçılar da isyan edecekti. O yüzden balıkçı barınağı adı altında böyle bir şey yaptılar’’ dedi.

İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarına rağmen projenin 4’te 3’ünün yapıldığını belirten Gönül, ‘‘Yürütme durdurma kararı verildikten sonra suç duyurusunda bulunduk ve kaymakamlık burayı mühürledi. Fakat gizlice çalışmaları yaptılar. Sadece Melet Irmağı ağzındaki dolguyu yapamamışlardı. Şimdi yapmak istedikleri ise birisi 700 birisi 590 metre uzunluğunda iki tane mendirek. Bir ırmağın ağzına barınak yapıldığını ilk kez görüyorum. Orası yapılınca Melet’ten gelen alüvyon denize ulaşamayacak, ırmağın ağzı daha çok kapanacak’’ diye konuştu.

DAVA AÇACAĞIZ

ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak ise projenin ekolojiye ciddi zarar vereceğini söyledi. Dava açacaklarını söyleyen Özbucak, özetle şöyle devam etti: ‘‘Büyükşehir belediyesi ‘ORÇEV, balıkçı barınağına karşı çıkıyor’ gibi algı yaptı. Balıkçı barınağına karşı değiliz, biz yerine karşıyız. Irmak ağzına balıkçı barınağı olmaz. Ekolojik dengeyi bozacak.’’