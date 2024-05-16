Bakanlık kararı: Bazı metal eşyaların ithalatında gözetim uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Teliğe" göre, somun, pim, vida, tirfon ve cıvata gibi bazı metal eşyaların ithalatında gözetim uygulanacak. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Vida, somun ve cıvata gibi bazı metal eşyaların ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlk tebliğle, somun, pim, tirfon, vida ve cıvata gibi bazı metal eşyaların ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasının esasları belirlendi.

Buna göre, söz konusu eşyaların ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 4,5 dolar ila 8 dolar olarak tespit edildi.

30 GÜN SONRA YÜRÜLÜĞE GİRECEK

Diğer tebliğle de dökme seramik elyaf ve seramik elyaf battaniyenin ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Bu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 2,5 dolar olacak.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.