Bakanlık kararına tepkiler sürüyor: Kiraya verilmek istenen tarım arazilerine karşı dava açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik’e karşı tepkiler büyüyor. Avukat Senih Özay, Murat Fatih Ülkü ve Orhan Çetinbilek yönetmeliğin çiftçilerin mülkiyet haklarını ihlal ettiğini savunarak Danıştay’a iptal başvurusu yaptı. Avukatların açtığı davaya birçok çiftçi müdahil olmak için başvuruda bulundu.

Avukatlar, yönetmeliğin tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğini ve büyük şirketlerin arazileri kiralayarak tarım sektöründe tekelleşmeye neden olacağını vurguladı. Yönetmeliğin, arazilerin kiralanmasını düzenleyen komisyonların yetersiz kalabileceği ve kiralama işlemlerinin sosyal ve ekonomik karmaşalara yol açabileceği belirtti. Ayrıca, tarımsal desteklerin ve üretim teşviklerinin artırılmadan bu düzenlemeye gidilmesinin sorunun çözümüne katkı sağlamayacağı ifade edildi.

"ARAZİLER ÇİFTÇİLERİN ELİNDE KALMALI"

3 avukatın ortak imzasıyla yayınlanan açıklamada ise, “Üreticinin tarım arazilerinden uzaklaştırılması ve tarımsal üretimden çekilmesi, gıda fiyatlarında artışa ve tüketicinin aşırı pahalı ürünlerle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Tarım arazileri çiftçilerin elinde kalmalı. Çiftçiyi üretime yönlendirecek, tarımı teşvik edecek politikalar izlenmeli” denildi.

Ayrıca, yönetmeliğin anayasal mülkiyet hakkı, sözleşme özgürlüğü ve tarım üreticilerinin korunması ilkelerine aykırı olduğunu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

22 Ağustos tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazilerinin, Bakanlıkça tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verilmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsıyor. Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek.

Kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla il veya ilçe müdürlüğü bünyesinde Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak.