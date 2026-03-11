Bakanlık kaynağı derneklere akıttı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı verileri, büyük eleştirilere neden olan vakıf ve derneklere sağlanan ayrıcalıkların artarak devam ettiğini ortaya koydu.

Bakanlığın, “Kâr amacı gütmeyen kuruluş” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere 2025 yılında aktardığı kaynağın, 2024’e oranla yüzde 71 arttığı belirlendi. Ayrıca Gençlik Bakanlığı’nın, Psikososyal Destek Hizmetleri Dairesi aracılığıyla yürüttüğü çalışmalarda psikologlar yerine manevi danışmanlara ağırlık verdiği de 2025 yılı verilerine yansıdı.

Bakanlık, 2025 yılına yönelik mali tablolarını ve uygulamaları içeren raporunu tamamladı. Rapor, bakanlığın vakıflar için yaptığı harcamaları ve “Manevi Destek” adı altında yürüttüğü faaliyetleri gözler önüne serdi.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında Bakanlığın bünyesinde gerçekleştirilen faaliyet ve projelerde görev alan personelin sayısı ile görevleri, 2025 yılı raporu ile ortaya konuldu. Bakanlık merkez teşkilat ve yurt müdürlüklerinde yalnızca 452 psikoloğun görev yaptığı, yurt ve gençlik merkezlerindeki manevi rehber sayısının ise bin 208 olduğu belirtildi.

***

3,5 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Bakanlığın vakıf ve derneklere, “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” adı altında aktardığı para da raporda sıralandı. Aktarılan para, 2025’te 3,5 milyar TL'yi aştı. 2022-2025 döneminde ise aktarılan kaynak şöyle belirlendi:

• 2022: 566 milyon 490 bin TL

• 2023: 1 milyar 24 milyon 799 bin TL

• 2024: 2 milyar 64 milyon 416 bin TL

• 2025: 3 milyar 539 milyon 830 bin TL