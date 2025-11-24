Bakanlık keseyi yine gericilere açtı: Devlet destekli propaganda

Bilge Su YILDIRIM

Rejim, siyasal İslamcı ve ötekileştirici politikalarını atadığı yönetici kadrolar aracılığıyla üniversitelerde uygulatmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 26 Kasım’da “Aileye Yönelik Modern Tehdit: Eşcinsel Yönelim” adlı bir panelin düzenleneceği kamuoyuna yansıdı. Etkinliğin afişinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yine Bakanlığa ait Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı’nın (ÜNİDES) amblemlerinin olması ise dikkati çekti. Üniversite öğrencileri, “Okulumuzda nefret propagandasına ve sıra arkadaşlarımızın ötekileştirilmesine izin vermeyeceğiz” diyerek etkinliğe tepki gösterdi.

NEFRET VE GERİCİLİĞE BAKANLIKTAN DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ait ÜNİDES, tarafına başvuran öğrenci kulüp ve topluluklarına proje bazlı 75 bin liraya kadar maddi destek sağlayan bir program. İstanbul Üniversitesi’nde Genç Düşünce Kulübü tarafından düzenlenecek etkinlikteki ÜNİDES amblemi ise, etkinliğin ÜNİDES tarafından desteklendiğini ortaya koydu. Başta aralarında Kadın Çalışmaları Topluluğu, Felsefe Topluluğu ve tarihi Yıldız Sahnesi olmak üzere 11 öğrenci kulüp ve topluluğunun kapatıldığı Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) olmak üzere pek çok üniversitede öğrenci kulüpleri ciddi saldırılara maruz bırakılırken Bakanlığın gerici etkinliğe destek vermesi de bir kez daha iktidarın siyasi tercihlerini ortaya koydu. Öte yandan Genç Düşünce Kulübü’nün aynı etkinliği 2024’te de İlahiyat Fakültesi’nde düzenlediği ortaya çıktı. Aynı zamanda kulüp, sosyal medya paylaşımlarında 13 Kasım’da İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selçuk Daşdemir’e ziyarette bulunduğuna ilişkin paylaşım yaptı.

Etkinliğe konuk olarak çağrılan isimler ise şöyle:

• Gerici etkinlikleriyle bilinen ve pek çok ülkede yasaklanan ‘dönüşüm terapisi’ uygulamasını gerçekleştirmekle övünen “Nesli Koruma Hareketi”nden Klinik Psikolog Müjde Yahşi. 634 manevi danışman, 132 psikolojik danışman, 124 psikolog ve yalnızca 8 psikiyatrın çalıştığı kurum, uyguladıkları işlemleri ‘kalplere dokunarak ilimin zekatını veriyoruz’ şeklinde tarif ediyor.

• Misyonunu ‘eşcinsel aktivizmle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu’ olarak açıklayan “Doludizgin Derneği” üyesi Oğuzhan Kabakcı. Dernek aynı zamanda kadınların çalışmalarının caiz olmadığı, eşcinselliğin tedavi edilebileceği gibi gerici düşünceleri savunurken “Kadınının beyanı esastır” ilkesi üzerinden kadınların şiddete karşı hukuki can simitlerinden biri olan 6284 sayılı yasayı da hedef alıyor. Derneğin tanıtım metninin devamında şu ifadeler yer alıyor: “Doludizgin, başta gençler olmak üzere toplumu bilinçlendirmek amacıyla temelde eşcinsellik konusunu ve bu konuyla ilintili feminizm, toplumsal cinsiyet, cinsellik, bağımlılık, müstehcenlik ve pornografi konularını İslami, mutedil ve bilimsel olmaya dikkat ederek ele almaktadır.”

ÖTEKİLEŞTİRMEYE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!

Çok sayıda öğrenci, etkinliğe tepki gösterdi. Öğrencilerin okul hakkında içerikler ürettiği “Beyazıt Hakkında” hesabı tarafından hazırlanan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ÜNİDES programıyla fonladığı etkinlik ile, 25 Kasım’ın hemen sonrasında LGBTİ+lar hedef gösteriliyor. Okullarımızda devlet eliyle nefret söylemi yayılmasına geçit vermeyeceğiz, fonla çalışan gerici kulüplerin etkinliklerine seyirci kalmayacağız!”

Yurdun dört bir yanındaki üniversitelerde Psikoloji Bölümü’nde eğitim gören öğrencilerin bir araya geldiği Psikoloji Öğrencileri Ağı da etkinlikle ilgili açıklama yaptı: “11. Yargı Paketi dâhil olmak üzere yeni yasal düzenlemelerle kadınların ve LGBTIQ+’ların hedef gösterildiği bu dönemde, psikolog unvanı taşıyan kişilerin homofobiyi ve ayrımcılığı güçlendiren projelerin ön planında yer almasından utanç duyuyoruz. İktidarın çeşitli grupları hedef gösteren projelerine klinik psikolog unvanını kullanarak dahil olmak, meslek etiğinin açık bir ihlalidir. Mesleğimizi bilimden uzaklaştıran, etik dışı ve nefreti yeniden üreten pratiklere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”