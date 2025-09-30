Bakanlık logolu çarşaf satışları

Antalya merkezde, çarşamba pazarı olarak kurulan alanda Sağlık Bakanlığı logolu çarşafların satıldığı ortaya çıktı. İddiaların Sağlık Bakanlığı'nca araştırılması gerektiğini belirten Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur "Eğer ortada bir hırsızlık söz konusuysa, vakit kaybetmeden adli işlem başlatılmalıdır" dedi.

Dr. Uğurlu, pazarda alanında üzerinde Sağlık Bakanlığı logosu bulunan çarşafların satıldığına dair bazı görüntülerin sendikalarına ulaştığını belirterek "Bu skandal görüntüler, kamu malının nasıl ve kimlerin eline geçtiği konusunda büyük bir soru işareti yaratmıştır. Bu çarşaflar satıcıların eline hangi yollarla geçmiştir? Eğer ortada bir hırsızlık söz konusuysa, vakit kaybetmeden adli işlem başlatılmalıdır. Eğer hırsızlık yoksa, bu malzemeleri kim ya da kimler bu kişilere vermiştir? Her iki durumda da olay hem kamu kaynaklarının yağmalanması hem de devletin itibarının zedelenmesi anlamına gelmektedir. Genel Sağlık-İş olarak Sağlık Bakanlığının bu olayı aydınlatmasını bekliyoruz!" dedi.

İddialara ilişkin telefonla ulaştığımız Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise konuya ilişkin sorularımıza yanıt vermedi.