Bakanlık mağduriyetleri söz verdiği gibi gidermeli

Emek Servisi

Bu yıl içerisinde emekli olacakların yaşayacağı hak kaybına ilişkin Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaşanacak mağduriyeti giderecek bir düzenleme yapacaklarına ilişkin söz verdiğini hatırlatan Ergen, şunları söyledi:

“Verilen sözler yine tutulmadı, ‘Düzenleme yapacağız’ dendi, yapılmadı. Biz sendika olarak çok öncesinde uyarmıştık, 2023 yılı enflasyonu daha yüksek olduğu için 2025’te emekli olacaklar yaklaşık yüzde 30 gibi bir oranda daha az ücret alır, bu hak kaybı ve mağduriyet yaratır demiştik. Kriz derinleşirken, hayat pahalılığı artarken emekli ücretlerinin azalması kabul edilebilecek bir şey değil. Üstelik insanlar Bakanın düzenleme yapma sözüne güvendi, inandı. Sonucunda mağdur olundu. Bakanlığın acil olarak emeklilerin yaşadığı hak kayıplarını gidermek için harekete geçmesi gerekiyor. Biz de sendika olarak bu doğrultuda mücadele etmeye ve çağrımızı büyütmeye devam edeceğiz”