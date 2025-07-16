Bakanlık, Mehmet Şimşek'in söylediği iddia edilen 'faiz' açıklamasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek’in AKP’nin Kızılcahamam Kampı’nda “Bu ay faiz indirimi bekliyorum” dediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, bu ifadelerin kamuoyunu yanıltıcı şekilde aktarıldığını ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, Bakan Şimşek’in piyasada oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifadenin, kendi görüşüymüş gibi yansıtıldığı ancak kendisinin faiz politikası hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmadığı vurgulandı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

''Ak Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in, piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır. Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."