Bakanlık, müze ve ören yeri giriş ücretlerine zam yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerlerine giriş ücretlerini 1 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere zam yaptı. Buna göre, müze ve ören yeri giriş ücretleri yüzde 50 ile 100 arasında arttırıldı.

A- A A+