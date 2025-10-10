Bakanlık o şirkete bir servet ödemiş

Öğrencilerin eşyalarının çalınması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılmasıyla gündem olan İstanbul Cevizlibağ'daki kız yurdunda tadilatı yapan şirket ve devletin kasasından bu şirkete ödenen para belli oldu.

Öğrencilerin eşyaları yaz tatili boyunca tadilat için yurtta kalan işçiler tarafından dağıtıldı, çalındı. Eşyalarına bazı erkeklerin sosyal medya hesap isimlerinin dahi yazıldığını belirten öğrenciler, yurtta kilitli dolaplarda bıraktıkları iç çamaşırlarına kalp işareti çizildiğini, bazılarının ise çalındığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurdunda kalmalarına karşın güvende hissetmediklerini ifade eden öğrenciler, odalarına prezervatif bırakıldığını da aktardı. Öğrencilerin ve yurttaşların tepkisinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında altı kişi gözaltına alındı. Dört kişinin tutuklandığı ve iki kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

BAKIM-ONARIM YAPILDI

Cevizlibağ'daki kız yurdunda tadilatı yapan şirket ise Bakanlığın, CİMER üzerinden iletilen bir soruya yanıt vermesiyle ortaya çıktı. Bakanlık, aralarında Cevizlibağ'daki kız yurdunun da yer aldığı üç öğrenci yurdunun tadilatını Diyarbakır merkezli Mavitepe İnşaat Şirketi’ne yaptırdığını ve şirkete 584 milyon TL ödendiğini açıkladı. Bakanlığın yanıtında, şirkete yapılan ödeme ve yaşananlarla ilgili şunlar yer aldı:

• Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu, 12 Temmuz 2025 itibarıyla öğrencilerin kullanımına kapatılmış, tadilat ve bakım-onarım çalışmaları ise 15 Temmuz’da başlatılmıştır. Bu çalışmalar öğrencilerin mağdur olmaması adına yaz döneminde gerçekleştirilmiş, bu süre zarfında yurtta hiçbir öğrenci barındırılmamıştır. İşlemler yaz boyunca sürdürülerek bu süreçte hiçbir öğrenci barınmamış olup, yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce 16 Eylül tarihinde yurt yeniden öğrencilerin hizmetine açılmıştır.

• Yurdun yapım tarihinden itibaren uzun süredir ihtiyaç olan kapsamlı bir tadilata gerek duyulması sebebi ile tadilat kapsamında öğrencilerin mal ve can güvenliğini güvence altına almak amacıyla gerekli olan ek büyük bakım onarım işleri de yapılmıştır.

• Öğrenciler, kayıt sırasında imzaladıkları taahhütname gereği yaz dönemi sonunda odalarını boşaltmakla yükümlüdür. Buna rağmen kimi öğrencilerin dolap ve bazalarını boşaltmadan yurttan ayrıldıkları tespit edilmiştir. Haziran ayı içerisinde yurt müdürleri ile yapılan toplantıda yurtların genel bakım onarıma gireceği bu nedenle de dolu dolap ve bazaların kamera kaydı ile açılarak boşaltılması ve çıkan eşyaların depoya kaldırılması yönünde yurt müdürlerine talimat verilmiştir. Bu süreçte talimatları zamanında yerine getirmeyen iki yurt müdürü ile bir yurt müdür yardımcısı görevden alınmıştır.

• Bahse konu firmalar tarafından geçici süre çalıştırılan şahıslar, İl Müdürlüğü tarafından yapılan suç duyurusu üzerine emniyet güçlerince yakalanmış ve tutuklanmıştır.

584 MİLYON TL ÖDENDİ

• Söz konusu tadilat işleri için Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde sözleşme imzalanmıştır. Kapsamlı büyük bakım onarım ihtiyaçları giderilen üç büyük yurdumuzda (4 bin 868 kapasiteli Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu, 4 bin 314 kapasiteli Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ve 2 bin 710 kapasiteli Güngören Gülbahar Hatun Öğrenci Yurdu) tek bir ihale yapıldı ve ihaleye toplam 8 adet firma katılım sağladı. En uygun teklifi veren Mavitepe İnşaat Anonim Şirketi firması üzerinde 584 milyon 514 bin TL bedel ile ihale kalmıştır.