Bakanlık onayladı: Kanal İstanbul’un dibinde AKP’li vekil adayından konut projesi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çılgın projesi Kanal İstanbul’un geçeceği hatta bulunan İstanbul Başakşehir’deki Güvercintepe Mahallesi’ndeki konut projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Proje için 21 Mart’ta ÇED Olumlu kararı verilmişti.

Ünsal Yapı tarafından hayata geçirilecek proje 331 konut ve 22 ticari alan olmak üzere toplam 353 bağımsız bölümden oluşuyor.

BEDEL YAKLAŞIK 2 MİLYAR TL

Ayrıca 574 araç kapaiteli otopark, yüzme havuzları, sauna, hamam, fitness salonu, mescit ve çocuk oyun alanları yer alacak. Projenin toplam bedeli ise 1 milyar 988 milyon 861 bin 128,8 TL olarak belirlendi.

Proje dosyasında yer alan bilgilere konut inşaatı Sazlıdere Barajı'na sadece 2,6 km uzaklıkta.

SAHİBİ AKP'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Projenin en dikkat dikkat çeken detayı ise sahiplik ilişkisi. Projeyi haya geçirecek olan şirket Ünsal Yapı’nın bağlı olduğu Ünsal Group’un Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Ünsal iki dönem AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Ünsal hem 7 Haziran 2015’te gerçekleşen seçimlerde hem de 14 Mayıs 2023’te gerçekleşen seçimlerde AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olmuştu.

YÜZLERCE KONUT DİKİLECEK

Hayat Park Yenişehir Toplu Konut Projesi isimli projede 13 adet blok yer alacak. Konut dağılımı şu şekilde planlandı:

– 3 adet 2+1

– 234 adet 3+1

– 94 adet 4+1

3 yılda tamamlanması planlanan proje tamamlandığında site içinde yaklaşık 1.462 kişinin yaşayacağı tahmin ediliyor. Ekonomik koşullar ve mevsimsel etkenlere bağlı olarak inşaat süresinde değişiklik olabileceği belirtiliyor.

GÜVERCİNTEPE NEDEN ÖNEMLİ?

Kanal İstanbul projesi ilk ortaya atıldığında en önemli istimlak ve kamulaştırma çalışmasının Başakşehir ilçesinin Altıntepe, Güvercintepe ve Şahintepe mahallelerinde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Üç mahallenin kanala cephe olacağı duyurulmuştu.