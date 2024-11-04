Bakanlık önce tahsis etti, sonra iptal etti

Medical Point Hastaneler Grubu CEO’su Veysi Kubba’nın ortakları arasında yer aldığı Egeland Sağlık A.Ş isimli şirkete Urla Gülbahçe’deki denize sıfır yaklaşık 15 bin metrekarelik alanı 49 yıllığına tahsis edildi.

Şirket alanda iki otel projesiyle ilgili geçtiğimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

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Başvuru sonrası Bakanlık kararını açıkladı. Bakanlık, iki otel projesine dair ÇED sürecinin sonlandırıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Proje tanıtım dosyası incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu proje için 29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 5. maddesi 2 (a) ‘Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır’ bendi gereği sonlandırılarak iptal edilmiştir” denildi.

Şirket, 98 odalı Urla Techno Otel'i inşa etmek istedi. 355 milyon TL'lik proje kapsamında turizm alanı ve tercihli kullanım alanı vasfındaki araziye 2 bloktan oluşan otel binası, 150'şer kişilik 2 restoran, 50 kişilik pasta salonu, 250 kişilik açık yemek alanı, 50 kişilik diskotek, 100 kişilik çok amaçlı salon ve açık yüzme havuz planladı.

Diğer otel ise 210 odalı Urla Premium Otel yapmak istedi. Otelde 500 ve 200 kişilik 2 lokanta, 100 kişilik pasta salonu, 250 kişilik açık yemek alanı, diskotek, 150 kişilik gece kulübü, 180 kişilik çok amaçlı salon, 280 kişilik toplantı salonu, açık ve kapalı havuzlar ile kaydıraklı havuz olması için çalışma başlattı. Bu projenin maliyeti ise 263 milyon 407 bin TL olarak açıklandı.