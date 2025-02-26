Bakanlık orman yangınlarında çark etti

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'nın, orman yangınlarına karşı alınan önlemler ve kullanılan araçlarla ilgili verdiği yazılı soru önergesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yanıt geldi. Bakanlık yanıtında, kendi hava güçlerini oluşturmak amacıyla 22 uçak, 9 helikopter ve 12 adet İHA satın alındığını belirtti.

Bakanlığın yanıtını değerlendiren Arpacı, "Tarım ve Orman Bakanlığı, yıllarca kendi hava gücünü oluşturmak yerine kiralama politikasıyla yandaş şirketleri zengin etmeyi tercih etti. Bu yanlış politikalar yüzünden ormanlarımız her yaz kül olurken, kamu kaynakları israf edildi. Şimdi uçak alımı yaptıklarını duyuruyorlar, ancak bu geç kalınmış adım, geçmişteki ihmalleri ve kaybedilen doğayı geri getirmeye yetmez" dedi.

Bakanlığın yanıtında şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız tarafından kendi hava gücümüzün oluşturulması kapsamında; 2 adet yönetim uçağı ve 20 adet söndürme uçağı ile birlikte 22 adet uçak, 6 adet yönetim ve 3 adet yangın söndürme helikopteri olmak üzere toplam 9 adet helikopter ile 12 adet İHA satın alınmış olup ayrıca 8 adet yerli ve milli yangın söndürme helikopteri üretilebilmesi maksadıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ. (TUSAŞ) ile sözleşme imzalanmıştır. 184'ü akıllı kule olmak üzere 776 gözetleme kulesi, 1686 arazöz, 2655 ilk müdahale aracı, 831 iş makinesi bulunmaktadır Yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılan hava ve kara araçları tek bölgede değil dönem içerisinde meteorolojik veriler değerlendirilerek yangın risk durumu haritasına göre proaktif kaydırmalar yapılarak kullanılmaktadır. Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede 15500 yangın işçisi, 4000 teknik personel, 5500 orman muhafaza memuru ve 127 bin gönüllü bulunmaktadır."

Bakanlığın yanıtını eleştiren Arpacı:

"BAKANLIK UÇAĞI HATIRLADI: ÇARK ETMEKTE ÜSTLERİNE YOK"

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangınlarla mücadelede uzun yıllardır uyguladığı yanlış politikalara dikkat çekerek, son açıklamalarında uçak alımına yönelmelerinin bir çark etme hamlesi olduğunu vurguladı. Arpacı, “Bakanlık, yıllarca kendi filosunu güçlendirmek yerine kiralama politikasıyla günü kurtarmaya çalıştı. Ormanlarımız her yaz kül olurken iktidar, yandaş firmaları beslemekle meşguldü. Şimdi uçak alımına başladıklarını söylüyorlar ama bu adım, geçmişteki ihmallerin yarattığı tahribatı örtmeye yetmez” dedi.

"KİRALAMA POLİTİKASI RANT KAPISI MIYDI?"

Arpacı, uzun yıllar süren kiralama politikasının kamu kaynaklarını israf etmekten başka bir işe yaramadığını ifade ederek, “Kendi hava gücümüzü kurmak varken neden yıllarca kiralama yöntemiyle milyonlarca lira heba edildi? Bu süreçte kimler zengin edildi? Şimdi çark edip uçak alımı yaptıklarını açıklıyorlar ama bu, yılların kaybını telafi etmez. Eğer bu adımlar zamanında atılmış olsaydı, hem doğa hem de kamu bütçesi korunmuş olurdu” şeklinde konuştu.

Bakanlığın yeni uçak alımlarını duyurmasını geç kalınmış bir adım olarak değerlendiren Arpacı, “Bakanlık, yıllarca doğru politikaları uygulamak yerine yanlışta ısrar etti. Şimdi uçak alımıyla bu başarısızlıklarını unutturabileceklerini sanıyorlar. Halkımız her şeyin farkında. Yangınlar her yaz ciğerlerimizi yakarken yapılan hataları unutmayacağız” diyerek iktidarın yangın politikalarındaki ihmalkârlığına dikkat çekti.

Orman yangınlarıyla daha etkin mücadele edebilmek adına yerel yönetimlere yangın söndürme uçakları ve hava araçları edinme yetkisi verilmesini öngören bir kanun teklifi sunduklarını hatırlatan Arpacı, "Merkezi yönetimin yetersiz kaldığı bu mücadelede belediyelerin de kendi hava araçlarını edinmesi, bakımını yapması ve gerektiğinde hızla kullanabilmesi hayati önem taşıyor. Ancak iktidar, bu yetkiyi vermek yerine kaynakları merkezi düzeyde tekelleştirerek krizlere yol açıyor. Biz, yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle yangınlarla mücadelede daha hızlı ve etkili çözümler üretilebileceğini savunuyoruz" dedi.