Bakanlık, ormanı yok etmekte kararlı

Gökay BAŞCAN

Kırklareli’nde mahkeme tarafından iptal edilen kalker ocağı genişletme projesine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ikinci kez çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı verdi. Daha önce iptal ettirdiği projeye yeniden dava açmaya hazırlanan Yenice Köyü Muhtarı Hasan Başkan, "Bölgede bir cinayet işleniyor. Bu projenin genişlemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Tempo İnşaat Turizm Madencilik firması, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice Köyü’nde "ÇED gerekli değildir" kararıyla faaliyete başladı. Bölgedeki su kaynaklarına, yaban hayatına, tarım alanlarına ve ormanlara ciddi zarar veren tesis, 2009 yılında kapasite artışına gitti. Çevre Bakanlığı, bölge halkının tüm itirazlarına rağmen projeye "ÇED olumlu" kararı vererek tahribatın büyümesinin önünü açtı.

Yenice Köyü Muhtarlığı ise bu karara itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. Edirne İdare Mahkemesi’nde görülen davada, hazırlanan bilirkişi raporları halkın haklılığını ortaya koydu. Şirket, proje sahasını küçültme taahhüdünde bulunmasına rağmen mahkeme, "ÇED olumlu" kararını iptal etti. Mahkeme kararında şu tespitlere yer verildi:

Projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri, alınacak önlemlerle mevzuata ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeyde değil.

ÇED dosyasındaki mevcut modelleme, oluşacak toz ve etkilerini gerçeğe uygun şekilde yansıtmıyor. Yapılan modellemenin hatalı olduğu, bu hataların telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği belirtildi.

Projenin çevreye (hava, toprak, su) ve insan sağlığına verebileceği zararlar kabul edilebilir sınırların dışında.

Maden sahası çevresinde 4 bin ile 5 bin 800 metre arasında değişen mesafelerde dere, gölet, sulama sahası ve kanallar bulunuyor. Ayrıca bu alanda ormancılık faaliyetlerinin yapılması mümkün değil. Çünkü bu ormanlar hem karbon yutak alanı hem de yaban hayatı için yaşam alanı niteliğinde.

Projenin, orman köylüsüne istihdam gibi temel fonksiyonları yerine getiremeyecek olması da göz önünde bulundurulduğunda, orman bütünlüğüne zarar vereceği açıkça ortada.

‘YENİDEN YARGIYA BAŞVURACAĞIZ’

Mahkeme, bilirkişi raporları doğrultusunda "ÇED olumlu" kararını iptal etti. Ancak Çevre Bakanlığı, doğaya halihazırda büyük zarar veren bu projenin kapasite artışına ikinci kez "ÇED olumlu" kararı verdi. Kararı tekrar yargıya taşımaya hazırlanan Yenice Köyü Muhtarı Hasan Başkan, şunları söyledi:

"İğneada’ya gelip giden herkes köy muhtarlarına uğrayarak bana sitem ediyor. ‘Buna nasıl izin verdiniz?’ diye soruyorlar. Tesis, mevcut haliyle bile ormanlara büyük zarar verdi. Oluşan toz nedeniyle meyve ağaçları ve meşeler kurudu. Yaşam alanı yok olan yaban hayatı zarar gördü. Yapılan patlatmalar su kaynaklarını etkiledi. Oysa Kırklareli bölgesinde artezyen kuyusu açmak dahi yasak. Bu tesis adeta bir doğa cinayeti işliyor. Muhtarlık olarak yeniden yargıya başvuracağız."