Bakanlık, Özgür Özel'in Mehmet Şimşek hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarının "itibar suikastı amaçlı olduğu" savunularak ve hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özel'in bugün gerçekleştirdiği kurultay konuşmasında Bakan Şimşek'i mesnetsiz ve dayanaksız ifadelerle itham ettiği iddia edildi.

MASAK'ın adli mercilere ilettiği bilgilerin Bakanlık bilgisi ve onayı dışında olduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, Sayın Bakan'ımızın ve Bakanlık makamlarının önceden bilgi sahibi olması veya müdahalesi söz konusu olamaz. Sayın Bakan'ımıza yönelik ısrarlı ve gerçek dışı ithamları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu çerçevede, Sayın Bakan'ımıza yönelik itibar suikastı amaçlı iftira ve asılsız ithamlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, bugün partisinin olağanüstü kurultayında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik MASAK raporunda imzası bulunan uzman yardımcısına Mehmet Şimşek'in baskısıyla imza attırıldığını söylemişti.

Özel, "MASAK'ta rapora imza atacak uzman veya kıdemli bulamadılar. Bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla bir uzman yardımcısına imza attırdılar" ifadelerini kullanmıştı.