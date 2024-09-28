Bakanlık reklamıyla velilerle alay ediyor

Haber Merkezi

Öğrencilere “bir öğün ücretsiz yemek” vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullarda öğrencilerin sağlıklı beslenme önerileri yaptığı kamu spotuna Eğitim-İş Sendikası tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı çocukların aç okula gitmesini umursamıyor olacak ki, yayımladığı kamu spotuyla velilere sağlıklı beslenme önerileri yapmayı uygun bulmuş! Velilerle alay etmektir. Birçok aile, bırakın beslenme çantası hazırlamayı, çocuklarına sofraya koyacak bir lokma ekmeği zor buluyor” denildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “18 milyon öğrencinin tamamına ücretsiz yemek vermeyi doğru bulmuyorum, çocuklarımızın yeme alışkanlıkları buna uygun değil” açıklamasının anımsatıldığı açıklamada, “Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Her üç çocuktan biri okula aç giderken, siz bu çocukların sağlıklı beslenmeye bile hakkı olmadığını savunuyorsunuz” ifadeleri kullanıldı.