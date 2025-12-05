Bakanlık saat verdi: Adana ve Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Bakanlık, sosyal hesabından Mersin ve Adana için açıklama yaptı.

Açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere yer vererek, yarın öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin'de kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Bakanlık, yağışların 1500-1600 metre rakım üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Açıklamada, ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı dikkatli olunması istendi.