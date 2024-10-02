Bakanlık servisi kaldırma dedi, rektör dinlemedi

Haber Merkezi

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda çalışan personelin servis hakkının kaldırılmasına tepkiler sürüyor. Personel servisi uygulamasına son veren Kocaeli Üniversitesi’nde grev yapan üniversite personeli birçok kişi üniversitenin Umuttepe kampusunda Eğitim Sen ve SES sendikalarının çağrısıyla bir araya geldi.

Yapılan açıklamada konuşan SES Kocaeli Şube Eşbaşkanı Murat Harata okulların açılması ve kış aylarının başlaması nedeni ile işe geliş ve gidişlerde sorun yaşandığını vurguladı. Harata “Bu hakkın verilmesini talep ediyoruz. İmzalanan toplu iş sözleşmelerinde de belirtilen servis hizmetinin bir an önce başlaması için KOÜ yönetimini gereğini yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Açıklamada konuşan Eğitim Sen Kocaeli Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın personel servisleri konusundaki olumlu kararına dikkat çekerek "Bakanlık servisleri kaldırmayın diyor. O zaman Rektörlük ve Valiliğe sesleniyoruz: Siz neden servisleri kaldırmakta ısrar ediyorsunuz? Kocaeli Üniversitesi bu şekilde mi araştırma üniversitesi olacak? Kendi personeline en zor şartlarda çalışmayı reva görerek mi gelişecek? Servis hakkımızı gasbettirmeyeceğiz.”