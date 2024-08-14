Bakanlık sınavında liyakatsizlik isyanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 24 Haziran-11 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarına yönelik tepkiler sürüyor. Yazılı sınavdan 90 puanın üzerinde almasına rağmen mülakatta başarısız sayıldığını hatırlatan kamu emekçileri sonuçların adil bir şekilde açıklanmadığını belirtti.

Kendisi de sınava katılan Folklor Araştırmacısı ve Kültür Sanat-Sen Denizli Temsilcisi Serdar Çimen, yaşananları BirGün’e anlattı. Çimen, sürece dair şunları kaydetti: “Bakanlığın açtığı duyuruyla Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına başvurdum. İlk başvurumun reddedilmesine itiraz ederek sınava girmeye hak kazandım. 11 Şubat’ta sınav merkezinde elektronik ortamda sınava girdim. Yazılı sınav sonuçları açıklandığında buna da itiraz ettim. Mülakata kadar kendimi geliştirebilmem için, hangi soruları yanlış yaptığımı öğrenebilmem için bilgi istememe rağmen bu konuda da bilgi verilmedi. Akabinde bazı arkadaşlarımız puanlarını bilmesine rağmen sıralamasını bilmediği için Bakanlığa sözlü veya mail yoluyla başvurmasına rağmen herhangi bir dönüş alamadılar. Hatta arkadaşlarımıza niye sıralamayı söylemediklerini sorduklarında ‘Makam öyle uygun gördü’ cevabını aldı.”

Sınava başvuru sürecinden itibaren çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Çimen, hangi soruları yanlış yaptığını öğrenme talebinin karşılıksız kaldığını söyledi. Sözlü sınavda karşılaştığı soruları “komedi gibi” diye niteleyen Çimen, “Çete isimli kitabın yazarı kimdir? Dünyada ilk gazete nerede çıkarılmıştır?” gibi soruların, meslekleriyle ilgili olmadığını vurguladı. Mülakat sisteminin kaldırılmasını talep eden Çimen, “Bu haksızlık ülkenin temeline dinamit koymaktır” dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da basın açıklamasında konuya ilişkin, “Mülakatın kaldırılması bir namus borcudur, iktidar tarafından verilmiş bir sözdür. Bu söz ile seçmenlerin iradesi gasp edilmiştir” ifadelerini kullanarak iktidarı eleştirdi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de sınav sonuçlarına ilişkin, "Mülakatta liyakat yok, torpil var” demişti.