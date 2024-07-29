Bakanlık şirketlerin vergi ödemediğini itiraf etti

Krizin faturasını halka kesen iktidar sermaye gruplarından vergi almıyor. Maliye Bakanlığı dün yaptığı açıklamayla şirketlerin vergi ödemediğini doğruladı. Konuya dair inceleme başlatıldığı belirtildi.

Politika Servisi

AKP iktidarının ülkede yarattığı ekonomik krizin derrinleştiği günlerde gündeme gelen büyük sermaye gruplarının vergi ödememelerine yönelik tartışma sürüyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret ve emekli aylıklarının artırılması için belediyelerin vergi borçlarını kaynak gösterdi.

Sonrasında aralarında Getir, Yemeksepeti, Trendyol, Hepsiburada, Gediz Elektrik gibi büyük şirketlerin bulunduğu grupların vergi ödemediklerinin ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmalar sonucu dün Hazine ve Maliye Bakanlığı, konu ile ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bakanlığın açıklamasında şirketlerin dijital vergi levhası bilgilerinin paylaşılarak vergi yükümlülükleri ile ilgili haberler yapıldığı hatırlatılırken konu ile ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamayla şirketlerin vergi ödemediğini bir nevi kabul eden bakanlık, 2 bin 815 büyük mükellefin hâlihazırda toplam yüzde 27’si nezdinde vergi incelemelerine devam edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın açıklamasındaki şirketlere dair kısım ise dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerek vergi incelemeleriyle gerekse saha denetimleriyle kayıt dışılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, adı geçen firmaların kendileriyle ilgili açıklamalar yapabileceği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Sermaye gruplarının vergi ödememesi tartışmalarına değinmeyen Şimşek, ‘‘Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor’’ dedi.

Düzenlemeyle ilgili konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, ise düzenlemeye tepki gösterdi. Genç, TBMM’de yaptığı konuşmada “Sigorta prim oranlarının belirlenmesi yetkisinin Cumhurbaşkanına devredilmesi sosyal hukuk devleti ilkesine aykırıdır" ifadelerini kullandı. Düzenlemeyi Anayasaya aykırı olarak tanımlayan Genç, “Teklifin gerekçesinin daha net bir şekilde açıklanması ve prim oranlarının belirlenmesi sürecinde yasama organının yetkisinin korunması gerekmektedir. Anayasa’ya aykırı olan bu düzenlemenin daha şeffaf ve daha adil bir şekilde ele alınması hem işverenlerin hem de çalışanların haklarının korunması açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

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HALKTAN 6 AYRI VERGİ AL KENDİNE GELİNCE ÖDEME

Vergi ödemeyen şirketlerin sayısı artıyor. Önceki gün vergi ödemediği ortaya çıkan birçok şirketin ardından yabancılara ucuz paketler, yerlilere yüksek fiyatlı paketler ve düşük internet hızı sunan Turkcell ve Türk Telekom’un da son 5 yıldır vergi vermediği ortaya çıktı.

2008, 2009 ve 2013 yıllarında vergi rekortmeni olan bu iki kurum halktan ise 6 ayrı vergi topluyor. İki kurumun halktan topladığı vergiler şöyle:

• İlk Tesis ÖİV: 400 TL

• Telsiz Ruhsat Ücreti: Yıllık 179,28 TL

• Telsiz Kullanım Ücreti: Yıllık 179,28 TL

• Özel İletişim Vergisi: %10 ÖTV

• KDV: %20

• Damga Vergisi: %0,948

Öte yandan önceden operatörlerin ödediği daha sonra artan maliyetler yüzünden hat sahiplerinden alınmaya başlanan Telsiz kullanım ücreti (179,28 TL) için Türkiye geneli abonelerden 2024 yılı için 16.529.616.000 (16,5 milyar TL) para toplanacak.

Ayrıca Piyasa Gündem’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Martı adlı şirket de 3 yıldır vergi ödemiyor.