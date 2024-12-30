Bakanlık'ta görüşme gerçekleşti: Polonez işvereni ile sendika arasında anlaşma sağlanamadı

Anayasal haklarını kullanıp Tek Gıda-İş Sendikası’na üye olduktan sonra işten çıkarılan Polonez işçileri, yaklaşık altı aydır hak mücadelesi veriyor.

Çatalca Adliyesi önünde nöbetlerini sürdüren işçiler, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işveren ve sendika temsilcileri arasında yapılan görüşmenin sonucunu bekliyordu.

Saat 14:30 itibariyle müzakere toplantısı başladı. Toplantıya Polonez işçilerinin üyesi olduğu Tek Gıda-İş Sendikası yetkilileri, Polonez işvereni ve Bakanlık yetkilileri katıldı. İşçilerin temel talebi işten çıkarılan 146 işçinin işe geri dönemesi, ücretlerin iyileştirilmesi ve sendikal faaliyetlerin önündeki engellerin kaldırılmasıydı. Yapılan görüşmede sonuca varılamadı. Görüşmeler pazartesi devam edecek.