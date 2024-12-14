Bakanlık, talan projesi için şirketlere yol açtı

Kentsel dönüşüm uygulamalarında yapı için yaklaşık maliyet bedeli üzerinden alınan teminat oranı yüzde 10’dan yüzde 6’ya indirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazırlanan yeni yönetmelik ile riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarında şirketlerin yapı için yaklaşık maliyet bedeli üzerinden ödeyeceği zorunlu teminat oranı yüzde 10'dan yüzde 6'ya düşürüldü.