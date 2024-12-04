Bakanlık, Taliban medyasına desteğin nedenini açıkladı: Genç basın mensupları yetiştirmek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendi bünyesindeki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) Taliban rejiminin uygulamalarını ve söylemlerini meşrulaştıran medyaya teknik ekipman desteği yapmasına ilişkin soru önergesine yanıt verdi.

Bakanlığın cevabında, Herat Kültür ve Enformasyon Müdürlüğü’nün Basın ve Yayın Birimi’ne teknik ekipman desteği sağlanmasının ‘haber alma, halkı bilinçlendirme ve eğitim ve kültür programlarına zemin hazırlama’ nedeniyle faydalı olduğu öne sürüldü. Yanıtta, basın mensuplarının siyasî konular hakkında konuşmaktan çekindikleri ve bu nedenle kültür, eğitim ve spor gibi konuların konuşulduğu aktarıldı.

"GENÇ BASIN MENSUPLARININ YETİŞTİRİLMESİ"

Bakanlık, kamu kaynaklarıyla yapılan ekipman desteğinin amaçlarından birinin de ‘fiili devlet bünyesinde veya özel habercilik alanında çalışan genç basın mensuplarının yetiştirilmesi’ olduğunu ifade etti. Yanıtta, Bakanlığın projelerinin, ülkelerin yerel talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiği de vurgulandı.

“TALİBAN YÖNETİMİ GÜÇLENDİRİLMİYOR MU?” SORUSU YANITSIZ KALDI

Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, “Bu yardımlar yapılırken, Afganistan’da baskıcı ve ağır hak ihlallerine yol açan Taliban yönetimi ve bu yönetimi güçlendiren yayıncılığa destek olunduğu da değerlendirilmiş midir?” sorusunu yöneltse de bu soruya yanıt verilmedi.

TİKA, 22 Ağustos 2024 tarihinde kendi resmi sitesinden yaptığı açıklamada Afganistan’da Herat Kültür ve Bilgi Müdürlüğü, Basın ve Yayın Birimine ekipman desteği yaptığını duyurmuştu. Taliban’ın kontrolü altındaki yayın birimine sağlanan destek konusunda TİKA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“TİKA tarafından temin edilen teknik ekipman ve malzemeler, İttifak-ı İslam Gazetesi’nin yayın hayatına başlamasının 104. yılı münasebetiyle düzenlenen kutlama programında Herat İl Kültür ve Bilgi Müdürlüğü’ne teslim edildi.”

TALİBAN KABİNESİNİN BAKAN YARDIMCISI DA TÖRENE KATILMIŞTI

TİKA tarafından verilen teknik ekipmanların teslim törenine Afganistan Kültür ve Bilgi Bakanı Yardımcısı Muhammed Yunus Raşid, Afganistan’ın resmî haber ajansı Bahter Haber Ajansı Sorumlusu Hesin Neimi, Herat Kültür Müdürlüğü yetkilileri ile basın mensuplarının katıldığı belirtilmişti.

Ekipman desteği verilen dönemde Taliban rejimi tarafından kadınların kamusal görünürlüğüne ilişkin yeni yasaklar da getirilmişti. Çıkarılan yeni dini kanun ile kadınların seslerini yükseltmeleri, kamusal alanda Kuran okumaları ve kocaları veya akrabaları dışındaki erkeklere bakmaları yasaklanmıştı.

KADINLAR PROTESTO ETMİŞTİ

Afganistan medyasını, Afgan Kadınların Siyasi Katılım Ağı, geçtiğimiz mayıs ayında Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla protesto etmişti. Afgan kadınlar, Afganistan Kültür ve Bilgi Müdürlüğü Basın ve Yayın Birimi’ni de Taliban yönetimi tarafından kullanıldığını belirterek eleştirmişlerdi.