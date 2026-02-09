Bakanlık'tan açıklama: Tavuk eti ihracatı durduruldu

Tavuk sektöründe ramazan ayı öncesinde fiyatların yüzde 15 artırılması üzerine Ticaret Bakanlığı, ihracata yönelik adım attı.

Bloomberg'in Bakanlık kaynaklarına dayanarak aktardığı habere göre Bakanlık, iç piyasada fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla tavuk ihracatını durdurdu.

Uygulamanın, ramazan süresince arzı artırarak fiyatları dengelemeyi hedeflediği belirtiliyor.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bölgesel gelişmelerin gıda piyasaları üzerindeki etkileriyle birlikte iç talepte gözlemlenen artış ve dönemsel tüketim eğilimlerindeki değişimlerin, bazı ürün gruplarında fiyat hareketlerinin hızlanmasına neden olabildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, kanatlı eti piyasasında oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmiş; fiyat oluşumlarının olağan piyasa şartları çerçevesinde seyredip seyretmediği titizlikle değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, piyasadaki arz-talep dengesini destekleyici bir adım olarak, kanatlı eti ihracatının durdurulmasına yönelik tedbirler bugün itibarıyla hayata geçirilmiştir" denildi.