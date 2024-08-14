Bakanlık'tan emekliye ücretsiz şezlong ve şemsiye 'müjdesi'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz olacağını 'müjde' olarak açıkladı.

Emekli aylıklarına oldukça düşük oranda zam yapan ve milyonlarca emekliyi asgari ücretin altında gelirlerle yaşamaya mahkum eden iktidar, emeklilere ücretsiz şezlong ve şemsiye 'müjdesi' verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan "Emeklilerimiz için yeni bir müjde!" başlıklı paylaşımda "Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" denildi.

Emeklilerimiz için yeni bir müjde!



Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak.



Halk plajlarımızın adres… pic.twitter.com/Zt0IjDcPvG — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) August 14, 2024

YURT 'MÜJDESİ' BİTTİ, ŞEZLONG DÖNEMİ BAŞLADI

Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle emeklilerin 1 ay boyunca tatil beldelerindeki öğrenci yurtlarında kalması sağlanmıştı. Söz konusu süre yarın (15 Ağustos) doluyor.