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Bakanlık'tan emekliye ücretsiz şezlong ve şemsiye 'müjdesi'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, girişleri ücretiz olan halk plajlarında emeklilerin şezlong ve şemsiyeleri ücretsiz kullanacağını 'müjde' olarak sundu.

Güncel
  • 14.08.2024 12:52
  • Giriş: 14.08.2024 12:52
  • Güncelleme: 14.08.2024 13:04
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık'tan emekliye ücretsiz şezlong ve şemsiye 'müjdesi'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz olacağını 'müjde' olarak açıkladı.

Emekli aylıklarına oldukça düşük oranda zam yapan ve milyonlarca emekliyi asgari ücretin altında gelirlerle yaşamaya mahkum eden iktidar, emeklilere ücretsiz şezlong ve şemsiye 'müjdesi' verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan "Emeklilerimiz için yeni bir müjde!" başlıklı paylaşımda "Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" denildi.

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Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle emeklilerin 1 ay boyunca tatil beldelerindeki öğrenci yurtlarında kalması sağlanmıştı. Söz konusu süre yarın (15 Ağustos) doluyor.

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